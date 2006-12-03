Васадзе и один из братьев Буряков могут быть исключены из фракции БЮТ

Народных депутатов Украины Тариэла ВАСАДЗЕ и одного из братьев БУРЯК могут на будущей неделе исключить из фракции Блока Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом в эфире радио «Свобода» заявил член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

По его словам, вопрос по исключению этих депутатов еще не закрыт. «У нас будет заседать на следующей неделе политсовет, где мы рассмотрим сложившуюся ситуацию», - отметил бютовец.

Как сообщил А.ШКИЛЬ, «относить их к помаранчевой команде не стоит, они - предприниматели. Они так и не стали политиками».

«Я в известной мере понимаю, что им хотелось в этот раз быть в парламенте, потому что они не были уверены, что в Украине наконец наступит то время, когда предприниматель сможет заниматься предпринимательской деятельностью, политик – политикой», - сказал А.ШКИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря, фракция БЮТ приняла решение об исключении двух депутатов - Василия ХМЕЛЬНИЦКОГО и Александра ЕДИНА, которые накануне проголосовали за отставку Юрия ЛУЦЕНКО из должности министра внутренних дел.

Член фракции Виталий ЧЕПИНОГА сообщил, что на заседании выступил один из братьев БУРЯК и назвал своей ошибкой голосования за отставку Ю.ЛУЦЕНКО. То же сделали и другие, поддержавшие это постановление, кроме А.ЕДИНА и В.ХМЕЛЬНИЦКОГО.