Турчинов признал самую большую ошибку БЮТ

Народный депутат, заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ признает, что самой большой ошибкой БЮТ было формирование некачественных предвыборных списков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на XII съезде политической партии “Реформы и порядок”.

«Самая большая среди наших ошибок – это наши списки: они некачественные, поскольку много случайных людей примазались к нашей политической силе, чтобы пролезть в парламент, или местные советы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время он отметил, что последние выборы впервые в истории Украины происходили по партийным спискам, и невозможно было на протяжении двух месяцев проанализировать около 200 тыс. кандидатов. По словам А.ТУРЧИНОВА, сегодня в органах местного самоуправления работает около 30 тыс. депутатов от БЮТ. «Безусловно, не все они имеют право быть среди нас», - отметил он.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что БЮТ способен критически оценивать свою работу и работать над самоочисткой списков. Он подчеркнул, что поэтому БЮТ не предал своих избирателей, и лидерам блока не стыдно смотреть им в лицо.