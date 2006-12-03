Присоединение ПРП к Блоку Тимошенко даст мощный импульс

Председатель политической партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК убежден, что присоединение ПРП к Блоку Юлии Тимошенко даст новый импульс развитию партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на XII съезде.

В.ПИНЗЕНИК напомнил, что после прихода к власти антикризисной коалиции, ПРП сразу начала переговоры с БЮТ об объединении. По его словам, такое решение обусловлено тем, что из бывших участников помаранчевой коалиции только БЮТ последовательно отстаивал ценности, задекларированные на Майдане. «Это мощнейшая оппозиционная парламентская сила, которая естественно является ядром украинской оппозиции», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

По его словам, именно поэтому 20 октября было подписано соглашение об объединении путем расширения БЮТ. В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что соглашение предусматривает объединение усилий путем координации действий партийных организаций, входящих в состав блока, на центральном и региональных уровнях; создание совместного оппозиционного правительства, поддержка единого согласованного кандидата от блока на следующих выборах Президента; создание единого согласованного списка кандидатов от блока на будущих выборах в Верховную Раду и органы местного самоуправления; содействие созданию в местных советах совместных фракций и депутатских объединений; включение в состав совета блока представителей от ПРП; взаимодействие в формировании кадрового резерва и его эффективное использование в партийных структурах.

«Мы считаем, что этот союз является выигрышным для обеих сторон, поскольку в ряды блока вливается последовательная и незапятнанная политическая сила», – сказал В.ПИНЗЕНИК. Он отметил, что блок усиливается структурами ПРП, которые действуют во всех регионах Украины. В то же время партия «Реформы и порядок» получит возможность иметь представительство в парламенте через фракцию БЮТ, что даст возможность делать запросы и вносить законопроекты, обнародовать с парламентской трибуны свою позицию. «В целом ПРП получит новый мощный импульс для политической жизни», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.