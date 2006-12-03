На повестке дня съезда ПРП блок с Блоком Тимошенко

В Киеве открылся XII съезд политической партии «Реформы и порядок».

Как передает корреспондент УНИАН, на съезд прибыл 281 делегат из всех регионов Украины.

Планируется, что на съезде выступит председатель партии Виктор ПИНЗЕНИК с докладом о политической ситуации в государстве и перспективах развития партии.

Кроме того, делегаты съезда должны принять соглашение о совместной ответственности оппозиционного объединения демократических сил – Блока Юлии Тимошенко и партии «Реформы и порядок».