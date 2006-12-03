На повестке дня съезда ПРП блок с Блоком Тимошенко
11:31, 03 декабря 2006Политика
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Открылся XII съезд партии Реформы и Порядок
В Киеве открылся XII съезд политической партии «Реформы и порядок».
Как передает корреспондент УНИАН, на съезд прибыл 281 делегат из всех регионов Украины.
Планируется, что на съезде выступит председатель партии Виктор ПИНЗЕНИК с докладом о политической ситуации в государстве и перспективах развития партии.
Кроме того, делегаты съезда должны принять соглашение о совместной ответственности оппозиционного объединения демократических сил – Блока Юлии Тимошенко и партии «Реформы и порядок».
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