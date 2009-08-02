Литвин: сейчас самое время решить вопрос с Севастополем

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что сейчас как раз тот момент, когда можно принять закон о статусе Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам в Севастополе.

По утверждению спикера украинского парламента, он, «особенно в последнее время», настойчиво пытается добиться, «чтобы Верховная Рада Украины все-таки перевела в практическую плоскость разговор о необходимости принятия закона о Севастополе» (предусмотренного Конституцией Украины - УНИАН).

Как сказал В.ЛИТВИН, он «даже предложил: давайте мы его примем в первом чтении, создадим рабочую группу под руководством председателя Верховной Рады Украины, ибо рабочая группа на уровне комитета, к большому сожалению, оказалась неработающей».

По мнению В.ЛИТВИНА, «сегодня как раз тот момент, когда можно поработать и принять соответствующий закон, а то после президентских выборов у того, кто станет Президентом, опять возникнет искушение назначать своего градоначальника. Так проще управлять, нежели слушать и слышать тех, кого изберут люди». (УНИАН: на сегодня в Севастополе не избирается городской председатель, исполнительную власть, неподотчетную городскому совету, представляет городская государственная администрация, руководителя которой назначает Президент Украины).

По словам спикера, «есть проблемы, но я думаю, что в процессе работы, в процессе диалога их нужно решить».

В.ЛИТВИН с сожалением отметил, что в Севастополе имеется «проблема взаимоотношений между городской администрацией и городским советом». По словам председателя Верховной Рады Украины, он «не склонен высказывать здесь какие-то порицания», поскольку «это просто практика сверху переносится на местный уровень».

Вообще, как считает спикер, «система управления у нас фактически разрушена. Я должен сказать, что сегодня опять занялись привычным: поиском врагов, нарочитой демонстрацией желания навести порядок, установить справедливость, установить истину».

По словам В.ЛИТВИНА, у него не было разговоров с представителями власти Севастополя, «состоялся обмен любезностями, разговоров не было», но он «готов к такому разговору».