Посольства в Киеве провели Рождественскую ярмарку

Дипломаты в роли продавцов, а их жены в роли кухарок - такое в Киеве можно увидеть лишь раз в году, во время благотворительной Рождественской ярмарки. Международный женский клуб Киева 14-й раз провел любимую акцию иностранцев и киевлян.

Как передает «5-й канал», на ярмарке можно было отведать известные во всем мире датские сладости, южноафриканские вина или японское саке, приобрести уникальные вещи ручной работы и почувствовать атмосферу зимних праздников. Тридцать посольств и несколько сотен отечественных и международных компаний представили национальную еду и напитки, эксклюзивные изделия ручной работы, традиционные сувениры. Такую продукцию, обычно, не купишь в киевских магазинах.

Те, кто бывает здесь ежегодно, говорят, что приходить нужно как можно раньше, поскольку популярные продукты и товары раскупаются очень быстро.

Входной билет на Рождественскую ярмарку стоил десять гривен. Собранные средства организаторы передадут беспризорным, престарелым людям, а также женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия. В прошлом году на ярмарке были собраны 100 тысяч долларов.