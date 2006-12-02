Приднестровье не готово говорить о возвращении в состав Молдавии

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Игорь СМИРНОВ считает целью урегулирования регионального конфликта не возвращение Приднестровья в состав Молдавии, а нормализацию отношений между Кишиневом и Тирасполем.

Как передает РИА «Новости», общаясь в субботу с западными журналистами, И.СМИРНОВ акцентировал на том, что «Тирасполь не отказывался строить с Кишиневом общее государство в единых границах. Но руководство Молдовы последовательно срывало все договоренности».

По его словам, 16 лет Молдова и Приднестровье развивались в разных направлениях, к тому же за это время выросло уже целое поколение, воспитанное на разных ценностях.

"О каком общем государстве можно говорить сейчас? У нас разные экономические системы, у нас разные системы образования. Власти Молдовы говорят, что они идут в Европу - в Евросоюз и НАТО. Мы провели всенародный референдум, наш народ сделал свой стратегический выбор в пользу России", - подчеркнул И.СМИРНОВ.