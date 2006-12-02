Цушко пообещал Януковичу правильно класть кирпичи

Новоназначенный министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО не исключает кадровых изменений в МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил сегодня во время представления его премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ руководящему составу МВД.

«Я понимаю возлагаемую на меня ответственность начиная с сегодняшнего дня. Хочу, чтобы вы поняли, что я отношусь к любым сотрудникам МВД как к профессионалам, людям честным. Это априори. Считаю, что с такими людьми я буду работать. Кто не будет отвечать этим двум критериям, ну, будем расставаться», - сказал В.ЦУШКО.

При этом он заверил, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ, что приложит все усилия для того, чтобы этот кирпич (имеется в виду его вклад в работу МВД – УНИАН) лежал правильно. Задачи понятны, заверяю вас, что выполню все требования, которые требует Конституция».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря ВР проголосовала за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и назначила на эту должность лидера фракции СПУ В.ЦУШКО.