Ющенко нужна сила каждого украинского гражданина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинский народ с пятнадцатой годовщиной подтверждения всеукраинским референдумом Акта независимости Украины 1 декабря 1991 года.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, В.ЮЩЕНКО напомнил, что 1 декабря 15 лет назад свыше 90 процентов украинских граждан проголосовали за независимость Украины. «Это был уникальный момент национального согласия, убедительное свидетельство единства украинства», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО назвал это событие «первой всеобщей победой, которая прокладывала большой путь Украинского государства». «В этот день, продолжая тысячелетнюю государственную традицию, мы подтвердили жизненное стремление самостоятельно строить собственную жизнь, жизнь нашего народа и страны», – сказал Президент.

Глава государства отметил, что референдум стал для нас «первой школой народовластия – впервые в истории Украины ее будущее стало зависеть от народного волеизъявления». «Благодаря его результатам уже никто и никогда не будет отрицать необратимость выбора, который сделал весь украинский народ», – добавил он.

Президент подчеркнул, что за время, прошедшее с того знаменательного дня, украинское общество прошло тяжелый и непростой путь реального утверждения государственности, демократии и свободы.

«Мы продвигаемся вперед, и в этой поступи нужна сила, энергия и уверенность каждого украинского гражданина. Именно это было, есть и будет залогом успеха, процветания и продвижения Украины», – отметил В.ЮЩЕНКО.