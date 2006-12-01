Поплавский предложил Луценко должность своего заместителя

Заманчивое предложение сделал «поющий ректор» Киевского университета культуры Михаил Поплавский теперь уже экс-министру МВД Юрию Луценко.

"Обком" приводит фрагмент интервью:

– После увольнения Дрижчаного назначили замсекретаря СНБО. Вам уже какие-то должности предлагались?

– У меня есть традиция: не готовить запасных парашютов перед прыжком. Я уже говорил, что никогда в своей жизни не просил ни у кого меня трудоустроить. И в данном случае не собираюсь обговаривать это до ухода из министерства.

– И вы думаете, вам не предложат?

– Вот один человек уже предложил – Михаил Поплавский. Я поздравлял его с днем рождения, он предложил совместно возглавить партию «Третья сила». Он там председатель, предлагал мне быть либо замом, либо даже сопредседателем…

– У вас есть президентские амбиции?

– Пока нет.

– А премьерские?

– Тоже пока нет.

– Это значит, что могут появиться?

– У нас тут, в министерстве, в коридоре висят портреты, так вот один из министров внутренних дел был социалист Винниченко, потом он стал первым премьер-министром Украины... Так что все возможно.

Обком со ссылкой на Коммерсант-Украина