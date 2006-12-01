Янукович не советует Ющенко сдерживать его

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не советует сдерживать правительство "ни политикам, ни Президенту".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Мариуполе во время посещения металлургического комбината им.Ильича.

"Сдерживать нас можно. Но пойдет ли это на пользу? Я бы этого не советовал ни политикам, ни Президенту", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

На просьбу журналистов прокомментировать высказывания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в интервью украинской службе Би-Би-Си об "узурпации власти" Кабинетом министров, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что ему все равно, как это называют – лишь бы это шло "на пользу государству и людям".

"Узурпация? Пусть будет узурпация. Если она будет идти на пользу государству и людям – пусть называют так", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, "правительство обязано выполнять те полномочия, которые предусмотрены Конституцией, вместе с ними должна быть и ответственность".

"И мы не сомневаемся ни секунды, что уровень этой ответственности должен лежать в плоскости роста экономики и улучшения жизни людей. И мы будем все делать, чтобы так и происходило, и будем наводить порядок в государстве", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.