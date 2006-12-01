Запорожский мэр и секретарь горсовета назначили каждый свою сессию

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ и секретарь Запорожского горсовета Юрий КАПТЮХ назначили разные даты проведения сессии горсовета, не состоявшейся 15 ноября из-за отсутствия договоренностей по кадровому вопросу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, Е.КАРТАШОВ созывает 6-ю сессию Запорожского горсовета на 6 декабря, а Ю.КАПТЮХ издал распоряжение секретаря Запорожского городского совета, которым сессия созывается на 1 декабря.

Что стало причиной назначения мэром и секретарем горсовета разных дат проведения сессии, в пресс-службе однозначно ответить затруднились, отметив лишь, что "сегодня на аппаратном совещании мэр высказал предположение, что секретарь горсовета Ю.КАПТЮХ пошутил, объявив о созыве сессии 1 декабря, так как не имел на это полномочий".

Причина такого заявления - определение местного суда Орджоникидзевского района Запорожья от 28 ноября 2006 г., которым в обеспечение административного иска Е.КАРТАШОВА к Ю.КАПТЮХУ секретарю горсовета запрещено "издавать распоряжения, направленные на созыв, проведение (продолжение) сессий Запорожского горсовета до принятия решения по административному иску", отметили в пресс-службе.

Аналогичные определения этот же суд уже выносил 23 октября, 24 октября и 9 ноября 2006 года.

В то же время, депутаты Запорожского горсовета от Партии регионов и представители общественной организации «Запорожье – наш город» утверждают, что периодическая подача Е.КАРТАШОВЫМ исковых заявлений в суд - не что иное как попытка отложить на максимально долгий срок проведение очередной сессии горсовета, на которой депутаты планируют внести существенные изменения в состав исполкома горсовета и заменить заместителей. Депутаты также утверждают, что "отсрочки необходимы Е.КАРТАШОВУ для того, что бы решить со старой командой вопросы, которые, безусловно, ему не позволит решить в нужном ключе новый состав исполкома и заместителей". В качестве таких "вопросов" депутаты горсовета, называют, в первую очередь, вопросы, касающиеся продажи земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, часть которых, действительно была в последний месяц реализована по решению исполкома горсовета через аукционы.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября созванная мэром Запорожья Е.КАРТАШОВЫМ сессия горсовета не состоялась из-за противоречий мэра и депутатов горсовета по кадровому вопросу.

Согласно официальным данным, сессия была перенесена "в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций с другими фракциями по вопросам повестки дня". В тот же день Е.КАРТАШОВ заявил, что главный вопрос, по которому проводятся дополнительные консультации, - кадровый.

"Главный вопрос - формирование исполнительного комитета городского совета", - сообщил Е. КАРТАШОВ, отметив, что в связи с тем, что сегодня договоренностей достичь не удалось, принято решение о продолжении проведения дальнейших консультаций.

Противостояние по кадровым вопросам между мэром Запорожья и горсоветом длится уже более 8 месяцев. Его результатами стали ряд судебных исков, срыв сессий, постановление суда, запрещающее секретарю Запорожского горсовета созывать и проводить сессии, принятие депутатами в отсутствие мэра решения о роспуске исполкома Запорожского горсовета и освобождении от занимаемых должностей всех заместителей городского председателя, а также исключение Е.КАРТАШОВА из состава Партии регионов, представители которой имеют в Запорожском горсовете абсолютное большинство.

По неофициальным данным на сегодняшний день, Е.КАРТАШОВ дал согласие на освобождение от занимаемых должностей заместителей городского председателей Валерия ЧЕРКАСКИ и Владислава ГАЛЬЦОВА, деятельность которых вызывала наибольшее число нареканий со стороны депутатского корпуса. В.ЧЕРКАСКА был назначен заместителем председателя Запорожской ОГА.