Ющенко образовал две делегации для переговоров c МБРР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО образовал делегацию Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития по заключению Соглашения о займе (Первый программный заем на реабилитацию финансового сектора).

Согласно распоряжению Президента, руководителем делегации назначен первый заместитель министра экономики Украины Анатолий МАКСЮТА.

Также утверждены директивы делегации Украины на переговоры с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе.

Этим распоряжением также министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН уполномочен на подписание Соглашения о займе (Первый программный заем на реабилитацию финансового сектора) между Украиной и МБРР, а также письма о финансовых и экономических данных.

Другим распоряжениям Президент образовал делегацию Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития по заключению Соглашения о займе (Дополнительное финансирование на выполнение Проекта реабилитации гидроэлектростанций) между Украиной и МБРР. Руководителем делегации назначен заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША.

Также утверждены директивы делегации на переговоры с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе (Дополнительное финансирование на выполнение Проекта реабилитации гидроэлектростанций) между Украиной и МБРР.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН уполномочен на подписание Соглашения о займе (Дополнительное финансирование на выполнение Проекта реабилитации гидроэлектростанций) между Украиной и МБРР.