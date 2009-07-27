На Владимирской горке уже собрался пикет против визита главы РПЦ

Около 300 человек проводят на Владимирской горке акцию протеста против визита в Украину главы РПЦ Патриарха КИРИЛЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие стоят отдельными группами перед Украинским домом в начале ул. Трехсвятительской со стороны Европейской площади, а также вдоль обеих сторон улицы.

Пикетирующие держат украинские государственные флаги, знамена УНА-УНСО и др.

Они выступают с лозунгами: “Украине – поместную православную церковь!”, “Прочь, московский поп-колонизатор”, “Украине – независимую церковь!” и др.

Также улица Трехсвятительская с обеих сторон окружена кордонами милиции и милицейских спецотрядов с целью не допустить противостояния.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину с визитом прибыл Предстоятель РПЦ КИРИЛЛ.

В соответствии с программой визита, в 9.00 часов утра должен был начаться молебен с его участием на Владимирской горке, у памятника князю Владимиру.