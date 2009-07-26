Ракетно-ядерный флот России будет создан через 40 лет

Командование Военно-морского флота России закончит создание сбалансированного ракетно-ядерного флота страны к 2050 году, передает РИА Новости. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Высоцкий.

По словам главкома, в концепции развития российского флота учитывается, что он "должен соответствовать национальным интересам и экономическим возможностям государства".

"Должно быть гармоничное развитие. Мы будем строить не только корабли, а будем создавать боевые системы. Я это называю строительство флота с открытой архитектурой, в которой присутствуют боевые системы, комплексы, корабли, самолеты, противоракетная оборона, космос, подводная среда", - объяснил главком.

"Сегодня мы строим флот не до 20-го и даже не до 30-го годов, мы строим флот как минимум до 2050 года. Ошибиться здесь невозможно, это просто недопустимо, иначе потомки нам не простят", - заключил Высоцкий.