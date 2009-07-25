Ющенко сказал, что будет исторической справедливостью для Украины

По мнению Президента, большой исторической правдой и справедливостью для Украины станет утверждение Единой Поместной Православной Церкви. Такой тезис содержится в поздравлении Виктора Ющенко по случаю Дня крещения Руси-Украины, распространенном пресс-службой Президента.

Ющенко утверждает, что для него утверждение Единой Поместной Православной Церкви – “не абстрактный вопрос. Это - дело единства нашей духовной жизни и всего общества. Это - родной дом для всех православных христиан Украины.

Государство не вмешивается в церковные вопросы, - добавил к этому Президент. - Но государство, которое дорожит единством своего народа, не может стоять в стороне”.

Также Ющенко заметил, что день Святого Владимира – “одного из основателей и покровителей нашей государственности” для него “фиксирует и означает несколько принципиальных понятий”: преемственность тысячелетней истории Украины, нашей нации и государства, неделимость украинского народа и его единство вокруг идеи сильного государства и веры, соборность всех украинцев и всех украинских земель вокруг родной государственной и духовной столицы – Киева, большое присутствие Киева в мировой истории и его цивилизационное влияние на соседние земли и народы, единство нашего государственного и духовного начал.

Президент подчеркнул, что на этих понятиях, “формируется наше главное, материнское понятие нации и причастности к ней каждого из нас”. И заметил: “я ценю слова и позицию Его Всесвятости, Вселенского патриарха Варфоломия, который призвал к «восстановлению объединяющей роли, которую играла Православная Церковь в сознании Христолюбивой украинской нации». По мнению Ющенко, во время пастырского визита в Украину патриарха Московского и всей Руси Кирилла можно надеяться на продолжение и развитие этого диалога.

Президент поздравил с праздником всех украинских христиан и всех граждан Украины, независимо от религии, конфессии или убеждений. И в очередной раз выразил уверенность в том, что “Мы идем правильным путем”.