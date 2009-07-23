Украинка, осужденная к смертной казни в Таиланде, вернулась домой

Гражданка Украины Виктория МАМОНТОВА, осужденная в Таиланде к смертной казни, была помилована королем Таиланда и вернулась в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Брифинг по поводу этого события состоится 24 июля 2009 года в 11.00 в конференц-зале Секретариата Уполномоченного по правам человека. В нем примут участие Уполномоченный по правам человека Нина КАРПАЧЁВА, украинские дипломаты, В.МАМОНТОВА и ее мать Татьяна МИХАЙЛОВА.

Как сообщал УНИАН, В.МАМОНТОВА (1971 года рождения) было задержано 28 сентября 2000 года в Бангкоке (Таиланд) Департаментом борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ Министерства внутренних дел Королевства Таиланд. По местожительству ее в гостинице было изъято 1 кг 293,3 г героина.

В.МАМОНТОВА провела в бангкокской тюрьмы 8 лет и 10 месяцев. Уполномоченный ВР по правам человека в течение всего этого времени пыталась освободить соотечественницу.

Так, Уполномоченная по правам человека четыре года тому назад посетила в бангкокской тюрьме В.МАМОНТОВУ, встречалась с высокими должностными лицами Королевства Таиланд, в результате чего удалось добиться, чтобы Апелляционный суд этого государства заменил казнь украинки на 33 года и 4 месяца тюремного заключения, а затем по амнистии этот срок был сокращен на 5 лет и 5 месяцев.

По представлению Н.КАРПАЧЕВОЙ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Королю Таиланда Бхумиболу АДУЛЬЯДЕДЖУ с просьбой помиловать нашу соотечественницу.