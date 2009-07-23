Гриценко - об аресте Пукача: на крючке могут оказаться известные политики

При нынешней власти и политизированных правоохранительных органах я не верю, что суд над Пукачем даст ответы на все вопросы относительно убийства Гонгадзе. Так прокомментировал задержание генерала Пукача глава Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция», народный депутат Анатолий Гриценко на конференции сайта «Украинская правда».

По словам народного избранника, цепочка между заказчиками, организаторами и исполнителями убийства Гонгадзе была разорвана двумя пулями в генерала Кравченко и смертью генерала Фере. Также Гриценко убежден, что Пукач не назовет следствию фамилию того высокого должностного лица, которое в 2003 году дало команду судье освободить Пукача из-под ареста, – «именно тогда, когда еще все ключевые участники были живы, а следственная группа вплотную приблизилась к раскрытию преступления».

«Для меня показательным является и тот факт, что следователь-«важняк» Генпрокуратуры, который вел это дело и сам арестовывал Пукача в первый раз, ушел из прокуратуры и не вернулся в нее ни после избрания Ющенко президентом, ни после многократных изменений в руководстве ГПУ. Причина для меня очевидна - он не верит в искренность намерений и эффективность расследования. И я не верю», - признался лидер «Гражданской позиции».

Добавляет сомнений в возможности завершения расследования убийства еще и то, что, как стало известно, Пукач все это время жил в Украине и в последние годы не очень и прятался. «Но арестовали его именно сейчас, в канун выборов, в тот момент, когда завершается экспертиза «пленок Мельниченко» зарубежными специалистами, - рассказал Гриценко. – Не исключаю, что мы еще станем свидетелями очередной политической, предвыборной расцветки этого дела. Когда «на крючке» у Генпрокуратуры и тех, кто на нее влияет, окажутся известные политики, в том числе кто-то из кандидатов в президенты, и их потенциальные спонсоры», - считает он. По мнению политика, опыт политизации уголовного дела уже есть, достаточно вспомнить расследование дела об отравлении Ющенко.

В то же время Гриценко убежден, что если бы политика и политики не влияли на ход расследования, то следователи-профессионалы среднего звена - ГПУ и СБУ - довели бы «дело Гонгадзе» до суда еще много лет назад, и заказчики, организаторы и исполнители этого ужасного преступления уже давно сидели бы за решеткой. «Тогда люди поверили бы, что в государстве есть закон, порядок и необратимость наказания для преступника, кем бы он не был. Может, тогда меньше у нас было бы лозинских и зваричей, которые чувствуют себя хозяевами страны», - убежден лидер «Гражданской позиции».

Важнейшим и едва ли не единственным результатом от задержания Пукача, по мнению Гриценко, может стать человеческое, по христианским традициям, захоронение Георгия Гонгадзе. «Пукач уже заявил на допросах, что укажет место, где спрятана голова журналиста. Тогда родные и друзья смогут посещать могилу Георгия и отдавать дань его памяти», - просуммировал политик.