Ющенко остановил решение Тимошенко - премьер «влезла» в компетенцию ВР?

Президент Виктор Ющенко остановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 17 июня 2009 года № 684 «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение» и последнего абзаца пункта 4 Порядка предоставления государственных гарантий по обязательствам Государственного ипотечного учреждения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 августа 2006 года № 1094 (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2009 года №684). Соответствующий указ № 565 обнародован сегодня на официальном сайте главы государства. В то же время Президент обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос относительно соответствия Конституции остановленных постановлений КМУ.

Среди аргументов Ющенко такие: в соответствии с Законом Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» поддержка строительства жилья до 1 января 2012 года осуществляется путем льготного кредитования кредитно-финансовыми учреждениями застройщиков под залог ценных бумаг, имущественных прав и других активов.

В то же время изданное Кабмином постановление предусматривает финансирование завершения строительства жилищных объектов со степенью готовности более чем 70 процентов путем приобретения такого жилья, а также выкуп готового жилья Государственным ипотечным учреждением, что не предусмотрено законом.

Осуществив подзаконным актом иным, чем предусмотренный Законом, способ регуляции отмеченного вопроса, Кабинет Министров Украины перебрал на себя полномочия Верховной Рады, которая является единственным органом законодательной власти в Украине, утверждается в указе Президента.

В связи с этим Ющенко просит КС рассмотреть вопрос о соответствии “строительного” решения Тимошенко Конституции Украины. Точку зрения Президента в Конституционном суде будет представлять Марина Ставнийчук.