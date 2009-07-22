Янукович: Партия регионов заинтересована в честных выборах

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и вице-президент США Джозеф БАЙДЕН обменялись мнениями относительно нынешней ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи В.ЯНКОВИЧА и Дж.БАЙДЕНА, которая состоялась сегодня в Киеве в рамках рабочего визита вице-президента США в Украину.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Дж.БАЙДЕН проинформировал его о своем виденье ситуации в Украине, в частности, состоянии дел в экономике, отношениях с Международным валютным фондом, соблюдении демократических принципов.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ во время встречи отметил, что возглавляемая им политическая сила наиболее заинтересована и направляет свою деятельность на обеспечение честных и прозрачных выборов Президента, которые должны вскоре состояться в Украине.

“Мы заинтересованы в том, чтобы в Украине были представлены международные наблюдатели, которые могут создать равные условия для всех кандидатов в Президенты”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, среди других актуальных вопросов стороны обсудили проблемы энергетической безопасности Украины.

“Очень важно для Украины строить прозрачные отношения со стратегическими партнерами из России и Европейским Союзом”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщила журналистам заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН, во время встречи В.ЯНУКОВИЧ и Дж.БАЙДЕН не обсуждали отношения Украины с НАТО.