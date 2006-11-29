Янукович кабана в глаза не видел

Премьер Виктор Янукович опровергает, что в день голодомора подстрелил кабана в Беларуси.

"Я не видел (кабана)", - сказал Янукович журналистам, отвечая на вопрос о публикациях на эту тему в прессе, сообщает Украинская правда.

"В этот день, в своем селе Януки я поставил свечки за тех, кто погиб от голодомора", - сказал премьер.

Как известно, пресса сообщила раньше, что Янукович в субботу вместе с премьером Белоруссии Сергеем Сидорским отправился на охоту в национальный заповедник "Браславские озера". Там он якобы "завалил" кабана – килограмм на 500.

Вместе с тем российская Лента.руписала, что Янукович, якобы, хотел убить в Белоруссии лося, чтобы получить традиционный трофей - голову с рогами. И был страшно разочарован, узнав, что все местные лоси уже сбросили рога на зиму.