Победитель выборов не станет "Президентом всей Украины"

Победитель президентских выборов не станет “Президентом всей Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение, высказанное политологом, заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрием ВЫДРИНЫМ, поддержали участники круглого стола “Электоральные предпочтения накануне президентских выборов”, который состоялся сегодня в Киеве.

“Во время президентских выборов кандидатам не удастся преодолеть региональное разделение электоральных симпатий в Украине, хотя острота “региональных особенностей” смягчится. А, следовательно, победитель не станет “Президентом всей Украины”, - говорится в обнародованных на круглом столе социологических и политологических прогнозах, подготовленных экспертами Центра социальных исследований “София” и Центра “Социальный мониторинг”.

По прогнозам политологов, явка избирателей в январе 2010 года будет ниже, чем в 2004 году (в первом туре президентских выборов приняли участие 74,54% избирателей), однако достаточно высокой (не меньше 65%).

Также эксперты констатируют, что президентские выборы пройдут в два тура, поскольку участники не имеют достаточно высоких рейтингов и динамики их роста, чтобы выборы ограничились лишь первым туром.

“Между теми, кто займет первые места в первом туре, будет вестись ожесточенная борьба за получение поддержки от “третьего кандидата”, - говорится в исследовании и отмечается, что штабы основных кандидатов постоянно будут пытаться вести кулуарные переговоры с целью оградить себя от рисков и неопределенности результатов выборов.

Как отмечают эксперты, “борьба с кризисом и будущее улучшение благосостояния людей будет одной из основных тем предвыборных обещаний, которые могут принимать популистскую раскраску”.

По заключению политологов, большинство, если не все кандидаты, будут эксплуатировать образ решительного и действенного политика, способного “закатывать рукава”, а не разговаривать. В то же время, будет использоваться тема борьбы “новых” политиков против “старых”.

Также на президентские выборы в Украине будут пытаться влиять Россия и США, констатируют эксперты.