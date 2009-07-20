Ющенко требует найти Лозинского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правоохранительных органов скоординировать свои действия, проявить принципиальность и найти бывшего депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО, который до сих пор находится в розыске, чтобы доставить его в суд по делу об убийстве Валерия Олейника.

Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Глава государства отмечает, что критерием эффективности правоохранительной системы является возможность работать эффективно, невзирая на должности, связи и прошлое лиц, которые должны предстать перед судом», – сказала И.ВАННИКОВА.

Пресс-секретарь напомнила, что 3 июля с.г. Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий – в ответ на обращение Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешению на привлечение его к уголовной ответственности. 7 июля Печерский районный суд г. Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

Вместе с тем, по поручению Президента Украины Генеральной прокуратурой проведена прокурорская проверка соблюдения требований действующего законодательства при предоставлении охотничьих угодий в пользование для ведения охотничьего хозяйства и охоты некоторым лицам, в том числе и В.ЛОЗИНСКОМУ.

Прокуратура установила, что охотничьи угодья на территории Кировоградской области, площадью около 29 тыс. гектаров, предоставлялись частным структурам, связанным с бывшим народным депутатом Украины В.ЛОЗИНСКИМ, с нарушением требований действующего законодательства. Потому прокуратурой Кировоградской области заявлен иск в хозяйственный суд о признании незаконными решений Кировоградского областного совета о предоставлении в пользование этих охотничьих угодий. «Следовательно, глава государства подчеркивает, что преступники должны отвечать перед законом и понести наказание за совершенное преступление. Поиск и привлечение к ответственности виновных в убийстве – дело чести правоохранительных органов. В конечном счете, доведение до логического завершения дела В.ЛОЗИНСКОГО – тест на профессиональность, компетентность и возможность стражей порядка защищать права и свободы украинских граждан», – сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 16 июня вблизи охотничьих угодий в Голованевском районе Кировоградской области в результате столкновения с тогдашними народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олейник.