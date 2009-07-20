Патриарх Московский едет в Херсонес с покаянным визитом

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ приедет 2 августа в Херсонес с покаянным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственный администрации Сергей КУНИЦЫН на брифинге. «Это визит покаяния. За 1021 год после крещения Киевского князя Владимира, Патриарха здесь ни разу не было. Он с покаянным визитом едет», - сказал С.КУНИЦЫН. Он добавил: «это ответ тем, кто пытается там что-то противопоставить этому делу. С покаянным визитом, есть такое понятие в православии».

По утверждению главы администрации, городские власти «серьезно к этому делу» готовятся. Причем, четыре пятых средств не из бюджета города. Депутаты выделили 811 тысяч гривен». Как добавил С.КУНИЦЫН, «на самом деле идет колоссальнейшая работа, кропотливейший труд, потому что реально это серьезная проблема, но это почетно, это престижно».

«Мы планируем поставить в Херсонесе два экрана. Один будет развернут в сторону яхт-клуба, 7 на 10 метров, он двухсторонний, а второй будет с тыльной стороны собора, чтобы вокруг люди могли стоять и видеть. Экраны светодиодные, они днем будут великолепно показывать. Но стоимость одного экрана 350 тыс.грн. без установки», - сказал С.КУНИЦЫН. Позже глава города отметил: «планируем, что будет установлено в пределах 3-х больших светодиодных экранов, чтобы не было толчеи, давки и так далее»

С.КУНИЦЫН также сообщил, что во время службы на площади Нахимова будет включена трансляция по центру города.

По мнению С.КУНИЦЫНА, «никто сегодня не может спрогнозировать, сколько же будет людей», но, как полагает он, «совершенно очевидно, что их будет много».