Четыре компании «полностью согласны с греческим послом»

Несколько туристических компаний распространили заявление «по поводу ситуации вокруг освещения работы греческого консульства в украинских СМИ», сообщает «Газета по-киевски».

На этой неделе в украинских СМИ появились сообщения об инциденте, который произошел с гражданкой Украины во время получения туристической визы в Грецию, говорится в заявлении. «События, которые развернулись после этого, – считают туроператоры, – создали негативное впечатление о работе посольства этой страны и могут служить поводом для снижения потока украинцев на курорты Греции…

Наш многолетний опыт показывает, что консульские отделы посольств стран-участников Шенгенского соглашения – это строгие и требовательные инстанции. Отказы в получении визы происходят ежедневно даже у клиентов с полным пакетом документов, и большинство консульских отделов не считают нужным пояснять причины таких отказов.

Однако греческое консульство в Киеве совершенно смело можно отнести к числу наиболее лояльных по отношению к украинским гражданам. В случае возникновения спорных вопросов, просители виз всегда имеют возможность встретиться и пообщаться с консулом или атташе. Подчеркиваем, что частота визитов в Грецию еще ни разу не была причиной отказов в визе. Многие наши клиенты летают в эту страну 2–3 раза за сезон, и ни разу не сталкивались с подобной аргументацией.

Мы рассмотрели ответ Посла Греции в Украине господина Хариса Димитриу и полностью согласны с тем, что работа греческого консульства в Киеве улучшилась в сравнении с предыдущими годами: сократились сроки выдачи виз, четко соблюдается график приема и выдачи документов, уменьшились очереди перед зданием посольства. За время работы Консула господина Димитриоса Михалопулоса, на регулярной основе стали проводиться встречи с ведущими туристическими операторами, в особенности перед началом летнего сезона, с целью создания максимально приемлемых условий работы.

С учетом вышесказанного мы призываем граждан Украины не паниковать и не отменять свои визиты в Грецию, которая, безусловно, заинтересована в притоке туристов со всего мира и, в частности, из Украины».

Заявление подписали генеральный директор компании Travel Professional Group, генеральный директор компании «СИТА», директор по туризму компании «АЛБИЗ-тур» (эти компании являются основными заказчиками чартерных программ в Грецию), а также директор представительства Grecotel в Украине.