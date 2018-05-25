Посол Греции прокомментировал инцидент с гражданкой Малей

Посол Греции в Украине Харис Димитриу дал УНИАН письменный комментарий относительно инцидента в Греческом консульстве, который приобрел широкую огласку в украинских СМИ. В частности, об этом писал и УНИАН. “Только что меня информировали об этом событии, отмечает в комментарии господин посол, – я начал расследование для установления точных обстоятельств, при которых произошел этот случай, чтобы в дальнейшем принять необходимые меры. Ввиду того, что это расследование продолжается, я не мог бы добавить ничего другого на этом этапе по поводу конкретной жалобы”.

“Хотел бы, однако, заверить вас, – говорится в комментарии, – что как Консул, так и другие консульские работники имеют строгие инструкции вести себя наилучшим образом, поскольку этого требуют правила этикета и воспитания, а также поскольку большинство граждан, которые обращаются в Консульский отдел для получения визы, заинтересованы в туристических поездках в Грецию, и следовательно, было бы неумно относиться к ним враждебно.

Конечно, бывают и случаи (к сожалению, довольно часто), когда те, кто обращается за визой, пытаются обмануть консульских работников, утверждая, что собираются поехать в Грецию в туристическое путешествие, тогда как в действительности хотят нелегально мигрировать. Хотя количество таких случаев в последние годы уменьшились, время от времени они все же происходят, и это объясняет личные встречи, на которые избирательно приглашают тех, кто обращается за визой, и которые часто заканчиваются напряженными диалогами, когда ответ Консульского отдела является негативным.

Оставляя в стороне преувеличения и обвинение в якобы расистском отношении к украинцам со стороны консульских работников (большинство из которых, кстати, является гражданами Украины), хочу отметить, что все работники Консульского отдела Посольства Греции в Киеве во главе с г. Михалопулосом ежедневно самоотверженно работают, чтобы удовлетворить обращения украинских граждан наилучшим образом и как можно быстрее, и я жалею, что один случай, каким бы неприятным он не был, подтолкнул вас к изображению ситуации в Греческом консульстве в таких темных тонах.

А еще я жалею, что вы – хотя имеете столько и таких источников, которые знают подробности с предыдущей службы г. Михалопулоса, а также о том, что произошло раньше в деле Бибикоса, – не смогли найти и включить в свой репортаж определенную информацию, известную всем, кто сотрудничает с нашим Представительством или занимается визовыми вопросами, например: низкий процент отказов нашего Представительства в выдаче виз по сравнению с другими странами, меры, которые были приняты для быстрого (путем увеличения штата Консульства на летний период) и удобного (с созданием специальных мест для ожидания) обслуживания наших посетителей, а также искоренения явлений взяточничества, с показательным наказанием г. Бибикоса и с суровым контролем, который внедряют греческие органы власти.

В заключение, хотел бы сказать, что я, конечно, уважаю чувствительную реакцию УНИАН на этот случай вероятного невежливого поведения по отношению к госпоже Малей (которой я только что лично выразил свое сожаление), относительно которого – как я вам уже сказал – проводится дисциплинарное расследование. Надеюсь, однако, что УНИАН проявит такую же чувствительность и в отношении многих случаев грубого нарушения основных прав человека по отношению к гражданам Греции в Украине, как например, недавний случай с греческим предпринимателем п. А. Митсопулосом, которого группа наемников силой выбросила прочь из его дома, без ордера прокурора и при полной бездеятельности украинских органов власти. Или более давний случай с греческим гражданином п. Е.Валсамисом, ребенка которого “похитили” просто в киевском отделении милиции”.