Тимошенко рассказала, как Янукович Каддафи обманул

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Украина и Ливия имели широкие возможности для развития экономического сотрудничества, однако правительство Виктора ЯНУКОВИЧА практически разрушило эти возможности, допустив конфликт, связанный с выполнением контракта по поставке самолета Ан-74.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам.

«Предыдущее правительство, в том числе и в первую очередь это правительство В.ЯНУКОВИЧА, по сути дела разрушило все те возможности сотрудничества между Украиной и Ливией, которые были», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в результате действий правительства В.ЯНУКОВИЧА не удалось открыть африканский рынок для украинских самолетов Ан-74 через Ливию, поскольку оплаченный этой страной контракт на поставку самолетов не был выполнен.

«Правительство В.ЯНУКОВИЧА взяло предоплату за эти самолеты на два авиастроительных завода, но ни одного самолета не поставило, и после этого Ливия, к сожалению, закрыла сотрудничество с Украиной по поставкам наших самолетов, хотя на самом деле огромный африканский рынок для самолетов Ан является безграничной возможностью развивать наши внешние рынки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что в результате этого инцидента прекратилось двусторонне сотрудничество в военно-технической сфере, сельском хозяйстве, а также в нефтедобывающей промышленности.

«Я хочу напомнить, что Ливия давала Украине возможность в прежние годы добывать на своей территории нефть, которая очень нужна Украине для диверсификации поставок нефти», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что сегодня усилия правительства направлены на то, чтобы возродить все утраченные возможности. По словам премьера, реализация украинских самолетов в Африку через Ливию является стратегической экономической задачей Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ заявил, что Ливия готова забыть прежние обиды, в частности, связанные с конфликтом по поставке самолета Ан-74, и как можно скорее активизировать сотрудничество с Украиной в различных направлениях. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день лидер ливийской Джамахирии Муамар КАДДАФИ придает особое значение сотрудничеству с Украиной.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в результате проходящих переговоров уже в самое кратчайшее время будут готовы проекты контрактов по сотрудничеству в интересующих обе страны направлениях. В частности, по ее словам, это касается сельского хозяйства, энергетической сферы. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ближайшее время будет создано СП по сотрудничеству в энергетической области.

Также премьер подчеркнула, что будет продолжено сотрудничество в авиационной и космической сферах и что Украина сможет передать Ливии космические технологии для производства и эксплуатации спутников.

По ее словам, второй самолет Ан-74 будет поставлен в Ливию в конце текущего года, а третий – не позднее мая следующего. Кроме того, Украина будет направлять в Ливию для работы медицинских работников.

Справка УНИАН. В октябре 2005 года Управление гражданской авиации Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахерии и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ратифицировали договор на поставку нового самолета Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке.

Согласно договору, самолет должен был быть поставлен заказчику на протяжении трех месяцев с начала финансирования, которое ливийская сторона обязалась начать со второй половины ноября 2005 года.

Самолет Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке вылетел в столицу Ливии – Триполи 22 мая 2009 года, тогда как должен был быть передан Ливии еще в 2006 году. В связи финансовыми трудностями на ХГАПП его строительство затянулось почти на три года. В апреле 2009 года Кабмин выделил Харьковскому авиапредприятию 160 млн. грн. из Стабфонда для завершения экспортных заказов.

Ранее ХГАПП получил от Ливии заказ на изготовление двух летающих госпиталей на базе Ан-74ТК-200С. Предусматривалось, что с началом эксплуатации машин Ан-74 будет заключен контракт на строительство в Ливии базы технического обслуживания украинских самолетов Ан-74 и Ан-140-100.