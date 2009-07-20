У Тимошенко хотят, чтобы Ющенко работал оперативнее

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ высказала пожелание, чтобы принимаемые парламентом законы подписывались Президентом Украины в более сжатые сроки.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета, переданном агентству УНИАН.

«Сегодня для экономики страны крайне важно оперативно реагировать на возникающие вызовы. Поэтому задержки почти в месяц с подписанием уже принятых законов негативно влияют на ситуацию в стране», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя подписание Президентом Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о престижности шахтерского труда».

Как отмечается в сообщении, глава комитета приветствует подписание Президентом данного закона и надеется на то, что антикризисная работа правительства и парламента будет и в дальнейшем поддерживаться Президентом.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, вступления в силу данного закона ждет около миллиона шахтеров. «Закон позволит смягчить последствия мирового экономического кризиса для работников украинской добывающей промышленности», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины о престижности шахтерского труда”.

Верховная Рада приняла этот документ 25 июня.

Принятым законом вносятся изменения в Закон Украины "О повышении престижности шахтерского труда", которыми действие данного закона распространяется на работников, добывающих уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, марганцевые и урановые руды, работников шахтостроительных предприятий, занятых на подземных работах полный рабочий день, и работников государственных военизированных аварийно-спасательных служб (формирований) в угольной промышленности – по Списку №1 производства, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных Кабинетом министров Украины, и членов их семей.