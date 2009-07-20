СП: Тимошенко специально доводит Нафтогаз до банкротства
Газовый кредит возьмут в оффшорах?
|Богдан СОКОЛОВСКИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, по имеющейся в Секретариате Президента информации, есть все основания говорить о том, что правительство ведет переговоры с оффшорными компаниями для получения кредита НАК «Нафтогаз Украины».
«Эти переговоры проводятся тайно, без согласования с главой государства. Правительство в очередной раз пытается втянуть в многомиллиардные долги без информирования общественности», - отметил он.
При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ привел информацию из СМИ, согласно которой правительство ведет переговоры о привлечении от 4 до 5 млрд. долл. США, а оптимальный (реальный) кредит, который необходим НАК «Нафтогаз Украины» для закупки газа и закачки его в ПХГ, рассчитан в сумме 1,6-2 млрд. долл.
«Такое кредитование должно быть максимально прозрачным», - добавил Б.СОКОЛОВСКИЙ.
По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, по информации СМИ, правительство ведет переговоры с российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог» о привлечении кредита для НАК «Нафтогаз Украины».
Также он отметил, что в ходе переговоров с представителями Европейской Комиссии и европейских финансовых институтов 17 июля украинское правительство не предоставило конкретных планов по разрешению ситуации с привлечением «Нафтогазом» кредитов для закачки газа в ПХГ.
По его словам, правительство осознано заводит НАК «Нафтогаз» в состояние банкротства.
«НАК «Нафтогаз Украины» сознательно правительством заводится в ситуацию банкротства», - сказал он.
Б.СОКОЛОВСКИЙ также добавил, что следующее заседание с участием представителей Еврокомиссии, европейских финансовых институтов и украинского правительства состоится в четверг-пятницу на этой неделе.
Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» утвержден с дефицитом в сумме 30 млрд. грн.
НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.