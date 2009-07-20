СП: Тимошенко специально доводит Нафтогаз до банкротства

Секретариат Президента Украины предостерегает правительство от привлечения кредитов «Нафтогазом Украины» на непрозрачных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, по имеющейся в Секретариате Президента информации, есть все основания говорить о том, что правительство ведет переговоры с оффшорными компаниями для получения кредита НАК «Нафтогаз Украины».

«Эти переговоры проводятся тайно, без согласования с главой государства. Правительство в очередной раз пытается втянуть в многомиллиардные долги без информирования общественности», - отметил он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ привел информацию из СМИ, согласно которой правительство ведет переговоры о привлечении от 4 до 5 млрд. долл. США, а оптимальный (реальный) кредит, который необходим НАК «Нафтогаз Украины» для закупки газа и закачки его в ПХГ, рассчитан в сумме 1,6-2 млрд. долл.

«Такое кредитование должно быть максимально прозрачным», - добавил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, по информации СМИ, правительство ведет переговоры с российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог» о привлечении кредита для НАК «Нафтогаз Украины».

Также он отметил, что в ходе переговоров с представителями Европейской Комиссии и европейских финансовых институтов 17 июля украинское правительство не предоставило конкретных планов по разрешению ситуации с привлечением «Нафтогазом» кредитов для закачки газа в ПХГ.

По его словам, правительство осознано заводит НАК «Нафтогаз» в состояние банкротства.

«НАК «Нафтогаз Украины» сознательно правительством заводится в ситуацию банкротства», - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также добавил, что следующее заседание с участием представителей Еврокомиссии, европейских финансовых институтов и украинского правительства состоится в четверг-пятницу на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» утвержден с дефицитом в сумме 30 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.