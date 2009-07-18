Литвин рассказал, что ему уже приносят кое-какой компромат

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что ставки на нынешних президентских выборах будут «выше жизни, потому что проигрыш для политиков будет означать окончательный уход с политической арены».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"Будет идти война компроматов, мне уже там приносят кое-что. Моя позиция проста, как у каждого полищука: нужно говорить, что ты сделал и что нужно сделать, чтобы изменилась к лучшему ситуация в стране, в каждой семье", - заявил В.ЛИТВИН. "И на этом нужно строить свою деятельность, а не на сокрушительной критике оппонентов", - добавил он.

В.ЛИТВИН также пообещал, что не будет рассказывать, что «все свиньи», а он один «хороший», потому что «тогда люди будут думать, что ты хочешь занять место этих свиней».

«Негатив и сокрушительная критика ничего не дает. Вместо этого сегодня все побежали в оппозицию», - сказал он.

Председатель Верховной Рады призвал политиков во время выборов избегать настроений агрессии - "жестокой и некомпетентной". В противном случае, спрогнозировал он, "об Украине после выборов могут говорить в прошедшем времени".