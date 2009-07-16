Яценюк: Днепропетровск должен вернуть себе право проводить Евро-2012

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Днепропетровск должен вернуть себе право на проведение матчей Евро-2012.

«Понятно, что, в первую очередь, Днепропетровск в краткосрочной перспективе должен вернуть Евро-2012. Его просто утратили из-за бездарность», - сказал А.ЯЦЕНЮК сегодня на брифинге в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

«Это будет тяжело сделать. Однако, если не пытаться, то никогда не получится», – добавил народный депутат.

По его словам, «очень жаль, что была утрачена такая возможность, даже несмотря на то, что руководитель правительства – выходец из Днепропетровска».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что с потерей права принимать у себя финальные матчи Чемпионата Европы город потерял не только спортивную, но и, в первую очередь, экономическую и политическую возможности. «Без Евро-2012 окружную дорогу вам будут строить еще десять лет», – сказал лидер «Фронта перемен».

Как сообщал УНИАН, 13 мая исполком УЕФА решить лишить Днепропетровск и Одессу права претендовать на Евро-2012. После этого власти этих городов выступили с рядом критических заявлений, выразив свое несогласие с таким решением УЕФА и заявив о намерениях его обжаловать. Вместе с тем, как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, обжалование этого решения вообще не предусмотрено соглашением УЕФА с принимающими городами.