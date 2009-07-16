Тигипко: Президент должен чувствовать руку, если надо – на горле

Экс-советник премьер-министра Сергей ТИГИПКО, заявивший о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, является сторонником сильной президентской власти.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом он сказал сегодня в Луганске на встрече с общественностью.

Как отметил С.ТИГИПКО, вступить в президентскую гонку его подтолкнула не внутренняя потребность, а, «прежде всего, внешняя ситуация».

«Я посмотрел вокруг и задал себе вопрос: Что происходит со страной? Почему у нас самые большие потери? Почему у нас самая большая инфляция? Почему у нас самые высокие цены? Во всем мире цены сегодня падают, а у нас растут. Почему? Почему больше всех девальвирована валюта? Мы что - нация не такая?... В этом виновата слабая, непрофессиональная власть», - заявил он.

С.ТИГИПКО выразил уверенность, что в Украине нет власти. «С 2004 года мы пришли к безвластию», - отметил он.

«ЮЩЕНКО мог сделать все реформы, но ничего не сделал. По очевидным вопросам не были приняты решения… Если браться, очень быстро можно навести порядок… Жесткий человек за месяц наведет порядок… Президент должен чувствовать руку на пульсе, если надо – на горле», - считает он.

По мнению С.ТИГИПКО, «бермудский треугольник» украинской политики (Президент Виктор ЮЩЕНКО – премьер Юлия ТИМОШЕНКО – лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ) не справляется со своими обязанностями. «В такой конфигурации они не конкурентноспособны», - сказал он.

Говоря о роли Президента Украины, С.ТИГИПКО отметил, что «Президент не должен заниматься текучкой, он должен следить за приоритетами в стране. У него должно быть право снимать прокурора и, при отсутствии реального большинства, - распускать парламент». По его мнению, «быстрая политреформа – это разграничение власти: Президенту отдать силовой блок, парламенту – экономику».

"Хочу видеть украинскую политику скучной, чтобы не было скандалов, чтобы не было ярких личностей, которые выигрывают на скандалах, хочу деловой такой политики. Вот это будет внешняя политика самая эффективная", - заявил С.ТИГИПКО.