Бродский навешал всех собак на БЮТ и Нашу Украину

Депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что за срыв выборов мэра Кировограда несут политическую ответственность Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе М.БРОДСКОГО.

«Срыв выборов в Кировограде свидетельствует о том, что в Украине отсутствуют власти как институт соблюдения законности в стране”, - заявил М.БРОДСКИЙ. По его словам, технологии срыва выборов в Мукачево и Черкассах в еще более уродливой форме воплощены в Кировограде: городская ТИК, грубо нарушая закон, лишила кировоградцев права проголосовать за фаворита выборов Александра НИКУЛИНА.

«Стоит ли тратить средства налогоплательщиков на содержание кировоградских СБУ и МВД, прокуратуры, если члены ТИК позволяют себе, забаррикадировавшись в ночь выборов, не выдавать решения комиссии о снятии кандидата самому А.НИКУЛИНУ, тем самым лишая его права обжаловать незаконное решение в суде”, - подчеркнул М.БРОРДСКИЙ. Кроме того, по его словам, решение ТИК о снятии А.НИКУЛИНА по избирательным участкам развозили по участкам лица уголовной внешности, которые юридически никакого отношения к территориальной избирательной комиссии не имели. «Как вообще решение ТИК попало к этим коротко стриженым «господами», если члены ТИК, забаррикадировавшись, до самого утра никому не открывали двери, даже правоохранителям», - говорит М.БРОДСКИЙ.

По мнению депутата, за события в Кировограде несут политическую ответственность и «Наша Украина» и БЮТ. Именно их представители, утверждает М.БРОДСКИЙ, в ТИК помогали одному из кандидатов снять с избирательной гонки лидера А.НИКУЛИНА. «НУ» и БЮТ – те политические силы, которые в Мукачево боролись за право избирателей самим избирать себе мэра, за демократию в отдельно взятом городе, а в настоящее время заняли нишу притеснителей общественных свобод, освобожденную не так давно СДПУ(о), считает М.БРОДСКИЙ.

“Если вспомнить еще и то, что члены БЮТ дважды срывали выборы в Черкассах, то вообще можно говорить о специфических тенденциях, которые культивируются в настоящее время в среде политической силы, которая шла на выборах под флагами «Справедливости», - добавил он.

М.БРОДСКИЙ обвинил Б.ГУБСКОГО (народный депутат из фракции БЮТ - УНИАН) в причастности к срыву двух выборов мэра Черкасс и отметил, что он недавно стал заместителем председателя партии “Батьківщина”.

М.БРОДСКИЙ отметил, что Юлия ТИМОШЕНКО во время мартовской избирательной кампании лично обещала на митинге кировоградцам, что кандидат в мэры Валерий КАЛЬЧЕНКО в случае своей победы останется руководить городом. “Но, став мэром, В.КАЛЬЧЕНКО создал в городе БЮТ-кратическую систему управления, а затем сложил с себя полномочия, отдав предпочтение депутатскому мандату», - заявил М.БРОДСКИЙ.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО лично обманула кировоградцев дважды: первый – когда поручалась за В.КАЛЬЧЕНКО, второй раз – когда дала возможность В.КАЛЬЧЕНКО и его людям сорвать выборы городского председателя Кировограда 26 ноября.

Как сообщал УНИАН, выборы городского председателя Кировограда состоялись 26 ноября. Территориальная избирательная комиссия сняла кандидата на должность мэра Кировограда А.НИКУЛИНА с регистрации поздно вечером 25 ноября. Кандидат пытался обжаловать эти действия ТИК в суде, однако из-за отсутствия решения комиссии суд отказал А.НИКУЛИНУ в удовлетворении иска.

Сегодня, 28 ноября, А.НИКУЛИН заявил, что обратился в Ленинский районный и Апелляционный суд Кировограда с требованием признать выборы мэра Кировограда недействительными из-за многочисленных нарушений.