Мартынюк закрыл утреннее заседание ВР

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК закрыл утреннее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он сообщил, что консультации лидеров фракций относительно законопроектов о Голодоморе 1932-33 годов в Украине на данный момент продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в парламенте по требованию фракций Партии регионов и СПУ был объявлен перерыв до 12.30 для обсуждения законопроектов о Голодоморе.

Потом перерыв в работе парламента был продлен до 13.50 по требованию фракций «Наша Украина» и Блока Юлии Тимошенко. Такое решение было принято в связи с тем, что депутаты до сих пор не могут прийти к согласию относительно законопроектов о Голодоморе.

Партия регионов предлагает отправить на доработку оба зарегистрированные законопроекты, однако представители фракций «Наша Украина» и БЮТ выступают против этого, настаивая на голосовании за президентский законопроект, предлагающий признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом, уже сейчас.