Литвин грозится, что не закроет сессию
«С трибуны смачно плюют на страну»
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не закроет сессию парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в зале заседаний ВР.
По словам председателя ВР, на сегодня нет никаких оснований, чтобы блокировать работу парламента. В.ЛИТВИН отметил, что события в сессионном зале «не украшают нас». Он подчеркнул, что готов поставить на рассмотрение законопроект относительно социальных стандартов (по требованию фракции Партии регионов – УНИАН), и если не будет положительного результата, то “тогда уже пусть блокируют трибуну”.
В.ЛИТВИН отметил: «Вожди спустили команду и не могут ее остановить».
Он заявил, что готов закрыть сегодняшнее заседание, но не будет закрывать сессию, предлагая народным депутатам работать «в субботу, воскресенье, понедельник».
В.ЛИТВИН в который раз подчеркнул необходимость специального заседания парламента при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сказал В.ЛИТВИН, сегодня народные депутаты «с высокой трибуны плюют, причем смачно» на страну.