Литвин грозится, что не закроет сессию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не закроет сессию парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в зале заседаний ВР.

По словам председателя ВР, на сегодня нет никаких оснований, чтобы блокировать работу парламента. В.ЛИТВИН отметил, что события в сессионном зале «не украшают нас». Он подчеркнул, что готов поставить на рассмотрение законопроект относительно социальных стандартов (по требованию фракции Партии регионов – УНИАН), и если не будет положительного результата, то “тогда уже пусть блокируют трибуну”.

В.ЛИТВИН отметил: «Вожди спустили команду и не могут ее остановить».

Он заявил, что готов закрыть сегодняшнее заседание, но не будет закрывать сессию, предлагая народным депутатам работать «в субботу, воскресенье, понедельник».

В.ЛИТВИН в который раз подчеркнул необходимость специального заседания парламента при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сказал В.ЛИТВИН, сегодня народные депутаты «с высокой трибуны плюют, причем смачно» на страну.