Участники еженедельных посиделок в УНИАН будут лечиться книжками

29 ноября, 17-00 - В УНИАН состоится “Открытая платформа для дебатов о современной культуре” - Еженедельные посиделки в УНИАН на тему: “Можно ли вылечиться, читая?”. Будет проведен блиц-исследование «Можно ли улучшить состояние здоровья, читая книжку? Что читать вредно и почему?» . В частности на предмет влияния на психоэмоциональное и физическое состояние человека будут рассмотрены произведения: Т. Шевченко, Л.Украинки, М.Булгакова, Т.Прохаско («Лексикон тайных знаний»), Л.Кононовича («Тема для медитации»). Участники: Александр Филатович – главный врач Института метафизики, автор метода «Живого слова»; Назип Хамитов – д.ф.н., писатель, психоаналитик, основатель школы андрогин-анализа, автор метода афоризмо-терапии; Светлана Крылова – к.ф.н., писательница, психоаналитик школы андрогин-анализа; Ирена Карпа - писательница, группа «Фактично самі»; Юка Гаврилова - редактор отдела «Культура и досуг» газеты «Без цензуры»; Наталия Портная - главный редактор журнала «Любимая»; Модераторы: Ксения Сладкевич и Петр Мацкевич, Корпорация интеллектуальных решений Matskevych&Sladkevych Brand Corporation (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 486-03-30, 8-050-372-92-00,e-mail: pr@msbrand.net. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.