В Минске президенты 11 стран обсуждают будущее СНГ

На Минском саммите СНГ президенты 11 стран обсуждают будущее Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая встречу президентов в узком кругу, Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, подчеркнул, что сегодня хороший шанс детально обсудить будущее СНГ.

По его словам, цель заседания президентов в узком кругу - обменяться мнениями по вопросам повестки дня, по проектам документов, в том числе и касающихся повышения эффективности и перспектив развития СНГ.

Также Н.НАЗАРБАЕВ предложил рассмотреть вопрос о месте проведения очередного заседания совета глав Содружества.

Председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Владимир РУШАЙЛО подчеркнул, что российская сторона предлагает исключить из повестки дня пункты о протоколе внесения изменения и дополнений в соглашение о статусе экономического суда СНГ от 6 июля 1992 года, а также пункт, предложенный Украиной, о меморандуме о взаимопонимании между государствами – участниками СНГ по обеспечению полномасштабного функционирования зоны свободной торговли и о механизме применения специальных (защитных) мер по взаимной торговле.