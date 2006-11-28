Янукович сжалился над Павленко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал согласие на отставку министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я подписал согласие на увольнение Ю.ПАВЛЕНКО», - сказал премьер. Он отметил, что имел несколько разговоров с Ю.ПАВЛЕНКО, в ходе которых увидел, что у Ю.ПАВЛЕНКО есть желание работать, но на него, по словам премьера, оказывается политическое давление. Говоря о возможности отставки других министров, вопрос о которых был поднят Верховной Радой, премьер отметил, что это будет решать исключительно парламент.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада заслушала отчет министров иностранных дел и обороны Бориса ТАРАСЮКА и Анатолия ГРИЦЕНКО, но не определилась относительно оценки их работы.

2 ноября в ВР была создана Временная следственная комиссия для проверки фактов коррупции отдельных должностных лиц МВД, которые изложены в публикациях газеты "2000". На время деятельности комиссии (два месяца) ВР рекомендовала правительству отстранить министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей.