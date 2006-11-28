Мороз открыл мемориальную доску памяти Гонгадзе

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сегодня возле ложи прессы в Верховной Раде Украины открыл мемориальную доску памяти журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ отметил выдающуюся роль Г.Гонгадзе в том, что «украинское общество проснулось». Спикер отметил, что журналист вел борьбу против властного режима даже тогда, когда знал, что это не будет успешным. А.МОРОЗ добавил, что эта доска будет напоминать украинцам об ответственности и необходимости бороться за правду.

Как сообщалось, ровно 6 лет назад были впервые обнародованы пленки майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, в которых фигурировали записи о Г.Гонгадзе.