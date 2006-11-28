Морозу напомнили, кто его избрал главой Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявил, что не дорожит местом председателя ВР в ситуации, когда парламент не хочет рассматривать вопросов о Голодоморе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом АМОРОЗ сказал на заседании парламента в ответ на выступление народного депутата Украины из фракции КПУ Аллы АЛЕКСАНДРОВСКОЙ.

А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ после того, как ВР не поддержала решения о внесении в повестку дня законопроектов о Голодоморе, а А.МОРОЗ призвал парламент проголосовать за это, заявила, что он (А.МОРОЗ) не должен забывать о том, кто его избрал председателем ВР.

В ответ на это А.МОРОЗ сказал: «Я знаю, что я сейчас председатель Верховной Рады, но если мы абсолютно понятные вопросы не хотим рассматривать, то я не дорожу этим местом. Я хотел бы, чтобы вы это знали».

В настоящее время ВР все-таки внесла в повестку дня рассмотрение законопроектов о Голодоморе (227 голосов «за»). Голосовали фракции «Наша Украина», БЮТ и СПУ.

Сейчас эти законопроекты обсуждаются в сессионном зале.