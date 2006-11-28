Медведько не позволит Балоге тасовать кадры

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет о попытках главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ вмешаться в кадровые вопросы Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя интервью, которое дал В.БАЛОГА в одном из последних номеров еженедельника «Зеркало недели».

Так, в частности, анализируя слова В.БАЛОГИ, А.МЕДВЕДЬКО сказал: «Я не деморализован». Свое высказывание генпрокурор аргументировал тем, что в последнее время он проводил немало оперативных совещаний, «…другую работу, предусмотренную действующим законодательством». «И поэтому, - добавил генпрокурор, - не следует ему делать вывод «деморализован я или нет».

По словам А.МЕДВЕДЬКО, интервью в «Зеркале недели» появилось после того, «как господин БАЛОГА пытался вмешиваться в кадровые вопросы» (Генпрокуратуры – УНИАН). Как отметил А.МЕДВЕДЬКО, эти попытки вмешательства проявлялись в том, кого брать или увольнять на должность заместителей генерального прокурора Украины. Однако, А.МЕДВЕДЬКО подчеркнул: «Пока я генеральный прокурор - кадровые вопросы буду решать я». «Не стоит давать оценку профессиональной деятельности госпожи КОРНЯКОВОЙ, господина КУЗЬМИНА… Кадровую оценку буду делать я», - сказал А.МЕДВЕДЬКО, обращаясь через СМИ к В.БАЛОГЕ.

Продолжая тему работы Генеральной прокуратуры, А.МЕДВЕДЬКО категорически отбросил обвинения, звучащие в последнее время, "о том, что органы прокуратуры работают по заказу". "Этого не было, нет и не будет", - заверил генпрокурор.

Он также опроверг определенные выпады в адрес Генпрокуратуры в том, что она якобы целенаправленно занимается исключительно Министерством внутренних дел, поскольку его возглавляет "помаранчевый министр". В контексте сказанного А.МЕДВЕДЬКО отметил, что в сентябре-октябре 2006 года органы прокуратуры проверяли состояние дел в угольной промышленности, в частности в Луганской и Донецкой областях, в результате чего было возбуждено 25 уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (от 18-24 ноября 2006 г.) заявил, что заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН выполняет заказ, направленный на политическую дискредитацию министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. По словам В.БАЛОГИ, «нет сомнений в том, что Ренат КУЗЬМИН выполняет заказ. Его задача - политически дискредитировать господина ЛУЦЕНКО. Пускай господин КУЗЬМИН, перед тем как делать такие мелкие царапины на политической фигуре Юрия ЛУЦЕНКО, сделает анализ, сколько выдавалось оружия с 1994-го по 2004 год. Пускай составит акты о коррупции на тех министров, которых уже нет, которые есть, но скрываются за пределами Украины. А когда это сделает, пускай сравнит масштабы».