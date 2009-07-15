Экс-начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей подтверждает, что покушения на известных политиков готовились. Об этом он заявил в интервью изданию " Коммерсант-Украина ".

"Один раз я заявлял о подготовке покушений – на Юлию Тимошенко, Давида Жванию и Юрия Луценко. Я хочу вас спросить – как мои слова должны были подтвердиться? Должны были убить кого-то из охраняемых лиц? Моя информация о покушениях была абсолютно правдивой, и подтверждение этому – тот факт, что соответствующее уголовное дело до сих пор расследуется. Если бы это была дезинформация, дело бы уже закрыли", - говорит Гелетей.

Информацию об угрозах Виктору Балоге, которому якобы угрожал один из высокопоставленных чиновников в правительстве экс-начальник УГО комментировать отказался, ссылаясь на то, что расследованием занимался не он.

На вопрос, были ли другие сообщения о подготовке покушений на известных политиков, Гелетей ответил:

"Да, у нас неоднократно были сообщения об угрозе жизни охраняемых лиц. И каждый раз мы усиливали охрану в зависимости от того, насколько серьезна угроза. Такие сообщения всегда были и будут хотя бы по той причине, что в стране есть неадекватные и психически больные люди, которые вынашивают планы преступлений против чиновников".