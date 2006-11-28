Янукович завалил огромного кабана

В минувшую субботу во время своего визита в Беларусь Виктор Янукович охотился с премьером Беларуси Сергеем Сидорским в угодьях управделами белорусского президента ( Витебская область). В Национальном заповеднике "Браславские озера" украинский премьер завалил огромного кабана - килограммов на 500. Ружья для своего хобби правительственная делегация привезла с собой. Однако охоту нельзя назвать удачной: премьер хотел охотиться на рогатую дичь ради трофеев, однако не успел - лоси уже сбросили на зиму свои роскошные рога.

Газета "Сегодня"