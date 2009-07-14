Заседание Согласительного совета закончилось безрезультатно

Заседание Согласительного совета парламента закончилось безрезультатно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что «мы придерживаемся своей точки зрения, что первоначально должны на голосование поставить законопроект о социальных стандартах, а затем все остальные вопросы».

По его словам, это «наша принципиальная позиция».

При этом А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что фракция ПР не планирует инициировать внеочередное заседание парламента.

Он сказал, что «у нас нет голосов для поддержки этого законопроекта».

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 должно было начаться внеочередное заседание ВР, однако депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя принятия закона о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Фракция БЮТ заявила, что будет инициировать проведение еще одного внеочередного заседания ВР в четверг, 16 июля.

На сегодня в повестке дня внеочередного заседания ВР было три вопроса: законопроект, касающийся рекапитализации банков, изменения в госбюджет в части выделения средств на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о выборах Президента Украины.