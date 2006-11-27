Ющенко обсудил с Азаровым проект госбюджета
22:43, 27 ноября 2006Политика
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...и список объектов приватизации
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ во время сегодняшней встречи обсудили проект Государственного бюджета на 2007 год.
Как сообщает пресс-служба главы государства, также В.ЮЩЕНКО и Н.АЗАРОВ обсудили проект Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, подлежащих приватизации в 2007 году».
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