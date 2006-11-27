Житомирские нашеукраинцы не признаются, куда уходят из Нашей Украины

Житомирская районная организация партии “Народный Союз "Наша Украина" самораспустилась. Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель совета Житомирской райорганизации НСНУ Сергей КРУТИЙ, который также является председателем Житомирского районного совета.

По его словам, решение о самороспуске было принято на отчетно-избирательной конференции, на которую выносился вопрос прекращения полномочий председателя совета, самого совета организации, а также действий одной поселковой и 28 сельских организаций Житомирской райорганизации НСНУ. По словам Сергея КРУТИЯ, "заявления о выходе из партии написали уже более 300 ее членов, и они продолжают поступать".

С.КРУТИЙ также сообщил, что "основу районной ячейки удалось сохранить, и в ближайшее время будет создана новая общественная организация правой ориентации, которая будет отстаивать национальную идею и украинский язык". При этом С.КРУТИЙ отказался сообщить название будущей организации.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября 14 членов совета Житомирской районной организации НСНУ и 11 членов фракции этой партии в Житомирском райсовете заявили о выходе из партии. Такое решение было принято на расширенном заседании совета Житомирской райорганизации НСНУ и фракции этой партии в Житомирском райсовете. Тогда С.КРУТИЙ сообщил, что "решено единогласно выйти из рядов НСНУ, поскольку сразу после съезда стало понятно, что растоптаны идеалы Майдана".

21 ноября в интервью трем украинским телеканалам Президент Виктор ЮЩЕНКО сказал, что выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта. По словам В.ЮЩЕНКО, процесс объединения должен начаться снизу – с первичных организаций партий. В частности, глава государства отметил необходимость проведения первичных выборов руководства партии в низовых ячейках. «И потом уже измененная политическая сила в части своей структуры и лидеров съезжается в Киев, избирает новое руководство партии и новые руководящие органы», - сказал Президент.