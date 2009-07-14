Факт отравления Ющенко не подлежит сомнению - ответ ГПУ Сивковичу

Обнародованная председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины (ВСК) по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО Владимиром СИВКОВИЧЕМ информация о вроде бы отсутствии у следствия доказательств, что отравление было совершено умышленно, не отвечает действительности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Генеральной прокуратуры Украины.

В документе напоминается, что недавно председателем ВСК ВР по расследованию обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО В.СИВКОВИЧЕМ была обнародована информация о вроде бы отсутствии у следствия доказательств, что отравление было совершено умышленно, о многочисленных нарушениях прав граждан со стороны руководителя следственной группы Галины КЛИМОВИЧ, о фальсификации при расследовании этого дела, о том, что Генпрокуратура не занимается расследованием данного дела и не способствует работе комиссии.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена заявить, что указанная информация основывается сугубо на предположениях и не отвечает действительности, поскольку ни один из членов ВСК не владеет в полном объеме материалами уголовного дела. “В очередной раз вынуждены отметить, что факт отравления ЮЩЕНКО В. А. доказан следственным путем, выводами экспертиз с привлечением международных специалистов и считается совершенным фактом, не подлежащим сомнению. Лица, предоставляющие такую информацию, комментируют ее по собственному усмотрению, преследуют тем самым свои интересы относительно формирования общественного мнения о ходе расследования этого уголовного дела и деятельности органов прокуратуры Украины в целом”, - отмечается в заявлении.

В документе напоминается, что Генпрокуратурой по запросам ВСК была проведена соответствующая проверка, по результатам которой злоупотреблений со стороны работников правоохранительных органов, нарушений конституционных прав граждан при расследовании этого уголовного дела не установлено.

“При осуществлении досудебного следствия все решения о направлении следствия и об осуществлении следственных действий, в частности допросов свидетелей, истребования определенной информации, следователь принимает самостоятельно и несет ответственность за их законное и своевременное проведение. По указанному уголовному делу все действия проводятся согласно плану расследования и в необходимом следствию объеме”, - отмечает пресс-служба Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура в который раз просит граждан, политиков и лиц, занимающих ответственное должностное положение в государстве, воздерживаться от комментариев, заявлений и действий, мешающих полному и всестороннему расследованию, а также установлению объективной истины по делу.

Как сообщал УНИАН, 9 июля председатель ВСК ВР В.СИВКОВИЧ заявил, что комиссия в сентябре будет требовать отставки Александра МЕДВЕДЬКО от должности генпрокурора, если не будет прекращено нарушение законодательства во время расследования дела об отравлении В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что ВСК требует отстранить следователя Генпрокуратуры Г.КЛИМОВИЧ от ведения дела, а также возбудить в отношении нее уголовное дело и взять ее под арест, «поскольку ее действия можно расценить как угрозу национальной безопасности Украины».

В.СИВКОВИЧ отметил, что в деле об отравлении В.ЮЩЕНКО «сплошные фальсификации, причем ими занимаются все подряд, начиная от администрации Президента и заканчивая сотрудниками милиции и других правоохранительных органов».