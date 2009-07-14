Савик Шустер остался без студии

Известный журналист и телеведущий Савик Шустер отказался от сотрудничества со своим инвестором — компанией «Истил», подконтрольной Мохаммаду Захуру. Об этом сообщает "Дело".

Вчера стало известно, что продакшн-компания «Савик Шустер Студиос» сменила название на «Истил Студиос». В свою очередь, Савику Шустеру была предложена новая модель сотрудничества, согласно которой его проекты получили бы независимость в рамках компании. Однако, как говорится в тексте заявления, Шустер отказался от сотрудничества, уведомив об этом официальным письмом на имя директора компании. Сам Шустер в комментарии «Делу» отметил, что «заявление компании — ложь и никаких предложений о сотрудничестве от «Истил Студиос» ему не поступало».

Вместе с тем Савик Шустер заявил, что его уход из продакшн-студии связан с юридическими махинациями окружения председателя «Истил Студиос» Мохаммада Захура. «Окружение Захура — очень странное, они много чего делали за спиной», — отметил Шустер. По его словам, впервые он понял, что происходит что-то экстраординарное, еще полтора месяца назад. Тогда же и начал готовить плацдарм для отступления. «Но де-юре они провели все чисто, хотя с морально-этической, нравственной точки зрения, это было сделано грязно», — возмущается Шустер. По его словам, он не намерен требовать с Захура материальной компенсации. «Я не буду у них ничего требовать: обмануть журналиста достаточно легко. Как я оценю бренд, реноме, свои усилия при подготовке продукта? Никак. В суд я подавать не буду», — отметил Шустер.

По словам известного телеведущего, он будет заново строить материально-техническую базу, чтобы в августе выйти в эфир на ТРК «Украина». За чей счет Шустер собирается вновь выйти на экраны ТВ, он пока не сознается.

Пока на канале «Украина» сдержанно комментируют конфликт. Хотя и не скрывают, что знали о возникших противоречиях между Шустером и инвестором.

В планах канала «Украина» — продолжить сотрудничество с Савиком Шустером. «У нас есть контракт, и мы хотим продолжать программу «Шустер live». Надо посмотреть внимательно договоры, у кого права на программу — ряд вопросов, на которые должны ответить юристы», — заявил генеральный директор ТРК «Украина» Вальдемар Дзики.

«Дело» вышло на Мохаммада Захура. Однако тот от комментариев отказался.