Третьяков утверждает, что на него давили

Народный депутат Александр ТРЕТЬЯКОВ («Наша Украина») намерен начать в Верховной Раде сбор подписей для подготовки представления в Конституционный Суд за отмену политической реформы и признание решения парламента от 8 декабря 2004 года принятым под давлением, с нарушением регламента и законов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Я, народный депутат Украины, заявляю о том, что 8 декабря 2004 года голосовал за принятие законопроекта 4180 под давлением, - заявил А.ТРЕТЬЯКОВ. - Когда на Майдане стояли сотни тысяч людей, и ежеминутно существовала угроза того, что власть пойдет на силовой вариант и прольется кровь, наша фракция шла на любые условия, чтобы не допустить этого”. По мнению депутата, именно давление стало определяющим фактором для принятия политреформы, и поэтому сегодня есть все основания считать ее общественно нелегитимной.

А.ТРЕТЬЯКОВ также отметил, что выражает мнение съезда партии “Народный Союз Наша Украина”, который принял решение о совершенствовании политической реформы и системы власти в Украине. “Мы четко очертили, что в нынешнем виде так называемая политическая реформа вредна для страны, ведь она не балансирует систему политических и властных взаимоотношений, закладывая основы для конфликтов”, - считает народный депутат.

По его словам, фракция “Наша Украина” и Президент Украины должны взять на себя политическую ответственность за совершенствование Конституции. “Первым шагом в этом направлении является отмена так называемой политической реформы с последующим принятием изменений к Конституции или принятием новой редакции Основного Закона, соответствующей стандартам европейской демократии”, - заявил А.ТРЕТЬЯКОВ.