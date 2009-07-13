Представители БЮТ создали отдельную депутатскую группу в Кировограде

«Порядок и порядочность»

Кировоград. 13 июля. УНИАН. В Кировоградском городском совете шестеро депутатов из фракции БЮТ создали отдельную депутатскую группу «Порядок и порядочность», которую возглавил бывший секретарь совета Руслан МИШЕРИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, члены группы заявили о нежелании принимать участие «в кулуарных заговорах между руководителями депутатских фракций без учета мнений отдельных депутатов», работать с нарушением регламента, который приводит к принятию заведомо незаконных решений.

Инициатором создания группы стал экс-секретарь городского совета, член фракции БЮТ Р.МИШЕРИЧЕНКО, которого депутаты лишили полномочий с третьей попытки 7 июля этого года, назначив на его место “нашеукраинца” Владимира СЛИВНОГО. Свое освобождение Р.МИШЕРИЧЕНКО назвал безосновательным и пообещал обжаловать его в судебном порядке.

Также депутаты новосозданной группы обратились к городскому председателю Кировограда с требованием объяснить причины неиспользования электронной системы голосования, на установление которой из местного бюджета было направлено 250 тыс. грн.

«Полная техническая готовность системы была подтверждена еще в феврале этого года, а депутаты до сих пор голосуют поднятием рук», - сказал Р.МИШЕРИЧЕНКО.